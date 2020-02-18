Arkadaşı üzülmesin diyen saçlarını kazıtan küçük kız duygulandırdı. Yalova'da Ecrin Dalgacıoğlu, yumuşak doku kanserine yakalandı. Küçük kıza bu süreçte en büyük desteği komşusu Senanur Kamacı (9) veriyor. Kemoterapi tedavisi sebebiyle saçları dökülen arkadaşının üzüntüsüne dayanamayan Kamacı, saçlarını sıfıra vurdu.
Senanur, "Ecrin çok üzülüyordu. Bir gün kemoterapi almaya başlayınca saçları dökülmeye başladı. Ben de onun için kendi saçlarımı feda ettim" dedi. Ecrin ise "Duygulandım. Ağlayacak gibi oldum. Gün içerisinde oyun oynuyoruz, ödev yapıyoruz. Kitap okuyoruz. Arkadaşımla birlikte günlerimiz güzel geçiyor" diye konuştu.
Senanur, "Ecrin çok üzülüyordu. Bir gün kemoterapi almaya başlayınca saçları dökülmeye başladı. Ben de onun için kendi saçlarımı feda ettim" dedi. Ecrin ise "Duygulandım. Ağlayacak gibi oldum. Gün içerisinde oyun oynuyoruz, ödev yapıyoruz. Kitap okuyoruz. Arkadaşımla birlikte günlerimiz güzel geçiyor" diye konuştu.
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