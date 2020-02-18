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e yakalanan arkadaşı üzülmesin diyen saçlarını kazıtan duygulandırdı

Arkadaşı üzülmesin diyen saçlarını kazıtan duygulandırdı. 'da , yumuşak doku ine yakalandı. Küçük kıza bu süreçte en büyük desteği komşusu (9) veriyor. Kemoterapi tedavisi sebebiyle saçları dökülen arkadaşının üzüntüsüne dayanamayan Kamacı, saçlarını sıfıra vurdu. kız, kansere yakalandı. Arkadaşı destek için saçlarını kazıttı!

Gerçek dostluk!
Arkadaşı üzülmesin diyen saçlarını kazıtan duygulandırdı. 'da Ecrin Dalgacıoğlu, yumuşak doku ine yakalandı. Küçük kıza bu süreçte en büyük desteği komşusu Senanur Kamacı (9) veriyor. Kemoterapi tedavisi sebebiyle saçları dökülen arkadaşının üzüntüsüne dayanamayan Kamacı, saçlarını sıfıra vurdu.



Senanur, "Ecrin çok üzülüyordu. Bir gün kemoterapi almaya başlayınca saçları dökülmeye başladı. Ben de onun için kendi saçlarımı feda ettim" dedi. Ecrin ise "Duygulandım. Ağlayacak gibi oldum. Gün içerisinde oyun oynuyoruz, ödev yapıyoruz. Kitap okuyoruz. Arkadaşımla birlikte günlerimiz güzel geçiyor" diye konuştu.

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