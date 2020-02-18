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Stajyer avukat ya uğradığını iddia etti! Barosu harekete geçti...

'da stajyer kadın avukat, avukat M.K. tarafından ya uğradığını iddia etti. Genç kadın, , "Ben Öykü. Av. M.K.'nın ben ve benim gibi birçok çalışanına cinsel saldırıda bulunduğunu ve tehditlerle bizi şikayetten vazgeçirmeye çalıştığını sizlere anlatacağım" yazılı bir mesaj paylaştı.

A'vukuat'!
İstanbul'da stajyer kadın avukat, avukat M.K. tarafından ya uğradığını iddia etti. Genç kadın, , "Ben Öykü. Av. M.K.'nın ben ve benim gibi birçok çalışanına cinsel saldırıda bulunduğunu ve tehditlerle bizi şikayetten vazgeçirmeye çalıştığını sizlere anlatacağım" yazılı bir mesaj paylaştı.

Barosu harekete geçti. Öte yandan Avukat M.K.'nın eski eşine şiddet uygulamadığı ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.


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