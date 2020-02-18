İstanbul'da stajyer kadın avukat, avukat M.K. tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Genç kadın, sosyal medyada, "Ben Öykü. Av. M.K.'nın ben ve benim gibi birçok çalışanına cinsel saldırıda bulunduğunu ve tehditlerle bizi şikayetten vazgeçirmeye çalıştığını sizlere anlatacağım" yazılı bir mesaj paylaştı.
İstanbul Barosu harekete geçti. Öte yandan Avukat M.K.'nın eski eşine şiddet uygulamadığı ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.
İstanbul Barosu harekete geçti. Öte yandan Avukat M.K.'nın eski eşine şiddet uygulamadığı ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.
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