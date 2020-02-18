Ortak kazığı!

Ünlü oyuncu ve senarist Uğur Yücel ortağı İbrahim Akıskalı'ya verdiği 1.5 milyon dolarlık evi teslim etmediği ve yine kendisine verdiği çekleri ödemediği gerekçesiyle davacı oldu. Akıskalı hakkında 'Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçundan devam eden dava uzlaşmaya tabi suçlar arasına girince dosya uzlaştırma büroya gönderilerek tarafların uzlaşması istendi.
- Yaşam
- 18.02.2020
- Gazete
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