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On 'da 3 kişiye 203’er bin

On 'da 10 bilen 3 kişi, 203.345'er lira kazandı. 9 4.150, 8 bilenler 209, 7 bilenler 28, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilmeyenler ise 3 lira alacak.

3 kişiye 203’er bin
On 'da 10 bilen 3 kişi, 203.345'er lira kazandı. 9 4.150, 8 bilenler 209, 7 bilenler 28, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilmeyenler ise 3 lira alacak.

1, 4, 8, 10,11, 14, 31,33, 35, 42,45, 46, 48,49, 50, 53,57, 68, 69,72, 78, 80





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