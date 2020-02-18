Korkunç soru! Eşini defalarca bıçaklayıp öldürdü...

Düzce'de Ziya Pirdal (28), dün eşi Özlem Pirdal (25) ile tartışma başladı. Öfkeli koca, ekmek bıçağını alarak, eşine defalarca sapladı. Kadının çığlıklarını duyan komşuları polisi aradı. Ekipler, Pirdal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yakalanan katil zanlısı, "Beni aldattığından şüpheleniyordum. Çocukların benden olup olmadığını sordum. Boğazını kestim, sırtından bıçakladım"dedi.
Ziya Pirdal, eşi Özlem Pirdal'ı katletti.
Ziya Pirdal, eşi Özlem Pirdal'ı katletti.
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