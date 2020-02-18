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Korkunç soru! Eşini defalarca bıçaklayıp öldürdü...

'de (28), dün eşi (25) ile tartışma başladı. , ekmek bıçağını alarak, eşine defalarca sapladı. Kadının çığlıklarını duyan komşuları polisi aradı. Ekipler, Pirdal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yakalanan katil zanlısı, "Beni aldattığından şüpheleniyordum. Çocukların benden olup olmadığını sordum. Boğazını kestim, sırtından bıçakladım"dedi.

Korkunç soru
Düzce'de Ziya Pirdal (28), dün eşi Özlem Pirdal (25) ile tartışma başladı. Öfkeli koca, ekmek bıçağını alarak, eşine defalarca sapladı. Kadının çığlıklarını duyan komşuları polisi aradı. Ekipler, Pirdal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yakalanan katil zanlısı, "Beni aldattığından şüpheleniyordum. Çocukların benden olup olmadığını sordum. Boğazını kestim, sırtından bıçakladım"dedi.



, eşi 'ı katletti.

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