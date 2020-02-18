İstanbul'da büyük organ yolsuzluğu! Böbrek 360 nakil 242 bin TL...
İstanbul'da O.A. ile A.K, organ ticareti yaptı. Böbreğini satmak isteyen A.Ö. ile nakil bekleyen N.Ç'yi tanıştırdı. Ameliyat için 55 bin euro, böbrek için de 40 bin dolar aldı. Hastane işlemleri sırasında yakalandı.
İstanbul'da O.A. ile A.K, organ ticareti yaptı. Böbreğini satmak isteyen A.Ö. ile nakil bekleyen N.Ç'yi tanıştırdı. Ameliyat için 55 bin euro, böbrek için de 40 bin dolar aldı. Hastane işlemleri sırasında yakalandı.
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