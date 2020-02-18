Bugünkü
Takvim

'da büyük organ yolsuzluğu! Böbrek 360 nakil 242 bin TL...

'da O.A. ile A.K, organ ticareti yaptı. Böbreğini satmak isteyen A.Ö. ile nakil bekleyen N.Ç'yi tanıştırdı. için 55 bin euro, böbrek için de 40 bin dolar aldı. işlemleri sırasında yakalandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam İstanbul'da büyük organ yolsuzluğu! Böbrek 360 nakil 242 bin TL...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri