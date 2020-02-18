Devlet vatandaşa ücretsiz ev veriyor! İşte bedava ev verilen yerler

Birinin size bedava ev verme olasılığını muhtemelen hayatınızda hiç düşünmemişsinizdir. Bir de bu ev Japonya'daysa… Peki nasıl oluyor ve daha da önemlisi neden bu evler bedavaya veriliyor? Evlerin sayısı Japonya'da artık o kadar fazla ki, yeterince insan olmadığı için bu evlerden bazıları boşta kalmaya başladı. Japonya Politika Forumu'na göre 2013 yılında 61 milyon ev ve 52 milyon hane vardı. Ve açıklamaya göre bu durum daha da kötüye gidiyor. Nüfus ve Sosyal Güvenlik Ulusal Enstitüsü'ne göre, Japonya nüfusunun 2065 yılında 127 milyondan 88 milyona düşmesi bekleniyor.

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