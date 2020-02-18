Bu ay kaç çekiyor! 2020 yılı Şubat ayına girdiğimiz şu günlerde 2020 Şubat ayı kaç çekiyor? Sorusunun cevabı oldukça fazla bir şekilde araştırılıyor. Şubatta doğan kişiler her yıl şubat ayı kaç çekecek sancısı yaşamaktadırlar. Çünkü Şubat ayı 4 yıl da bir 29 gün olarak yaşanmaktadır. Şubat, yıl Mart ile başladığı için Roma takviminin son ayı idi. Belirli zaman aralıklarında Romalı rahipler, yılı mevsimlerle hizalayabilmek için, Şubat'tan sonra araya bir eklenti ay (Mercedonius) yerleştiriyorlardı.

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