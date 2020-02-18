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  • 18.02.2020 11:58
  • Son Güncelleme: 18.02.2020 11:58

2.5 yıldır le mücadele eden 'dan kahreden haber

'da yaklaşık 2,5 yıldır mide iyle mücadele eden lise öğrencisi 19 yaşındaki , yaşamını yitirdi. Ailenin 2 çocuğundan büyüğü olan İrem Ayvalı'nın ölüm haberi, sevenlerini yasa boğdu.

İrem'den kahreden haber!

'da 2018 yılında mide yanması şikayetiyle gittiği (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde mide i teşhisi koyulan, o dönem Özel Sağlık Meslek Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi olan , çeşitli hastanelerde tedavi gördü.

En son 'da bir hastanede tedavi olduktan sonra Burdur Menderes Mahallesi'ndeki evine gönderilen İrem Ayvalı, bu sabah fenalaşınca Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen İrem Ayvalı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Ailenin 2 çocuğundan büyüğü olan İrem Ayvalı'nın ölüm haberi, sevenlerini yasa boğdu. İrem Ayvalı'nın cenazesi, bugün ikindi vakti Ulucami'de kılınacak namazın ardından Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

'ÇOK ACI ÇEKTİN'
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İrem'le birlikte fotoğrafını paylaştığı sosyal medya hesabından, "Sevgili İrem, benim meleğim çok mücadele ettin, çok acı çektin en son uğradığımda, 'Ne olur beni bırakma Ali amca' deyişin kulaklarımdan gitmiyor, daha yapacak çok puzzle vardı. Belki acıların dindi, huzura kavuştun ama ben çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun yavrum, huzur içinde uyu" ifadelerine yer verdi.

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