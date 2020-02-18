Büyük fırsat! Devlet vatandaşa ücretsiz ev veriyor! İşte bedava ev verilen evler...

Hepimizin bildiği üzere Japonya dünyadaki en ilginç ülkelerden biri… Kendilerine has kültürleri, muhteşem yemekleri, teknoloji konusundaki başarılarıyla hep popülerler. Evlerin sayısı Japonya'da artık o kadar fazla ki, yeterince insan olmadığı için bu evlerden bazıları boşta kalmaya başladı. Japonya'daki bedava evler yabancılara da açık! Yani Japonya'daki boş ve bedava evler sadece Japonlar için değil. İtalya'da Sicilya'nın Cammarata kasabası'nda da taşınanlara evler bedava. Peki Türkiye'de de kırsal kesimde birçok ev ve bina atıl durumda. Kırsal kesime göçü teşvik için bu uygulama Türkiye'de de yapılabilir mi?

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