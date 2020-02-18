Beyin ölümü gerçekleşen genç için annesi yardım istedi. Olay 4 Şubat'ta Antalya'da meydana geldi. Sosyal medyada 'Ares' ismiyle fenomen olan Şehmuz Özdemir, kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyen V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu. V.E. Özdemir'i, kızı H.E.'yi (14) 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte dövmeye başladı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Zanlılar tutuklandı. Tedavisi süren Özdemir'in önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Hastane kapısında gözyaşı dökerek, bekleyen Sultan Kızılay, "Fransa'da beyin ölümü gerçekleşen çoğu hastanın iyileştirildiğini biliyorum. Başka hastaneye sevk olsun istedik. 'Olmaz' dediler. Buradan çıkamayacağını söylediler. Tek bir umudum olsa o umuda koşarım. Ben bir anneyim, ciğerim yanıyor. Birileri yardım etsin. Oğlum sadece ölmüyor, hepimiz ölüyoruz. Ailemiz yok oldu" dedi.
Sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'i döven baba-oğul tutuklandı. Zanlılar, ifadelerinde, H.E.'yi mesajla taciz ettiği gerekçesiyle genç adama saldırdıklarını belirtti.
Sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'i döven baba-oğul tutuklandı. Zanlılar, ifadelerinde, H.E.'yi mesajla taciz ettiği gerekçesiyle genç adama saldırdıklarını belirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.