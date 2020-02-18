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5950 lira çöpe

5950 lira çöpe... İtalyan firması Giobagnara, Türk piyasasına girdi. Tamamen el yapımı lüks ev gereçlerini vitrine dizdi. Fiyatları gören 'Pes' dedi...

5950 lira çöpe
İtalyan firması Giobagnara, Türk piyasasına girdi. Tamamen el yapımı lüks ev gereçlerini vitrine dizdi. Fiyatları gören 'Pes' dedi...






ÇÖP SEPETİ
5.950 TL

KÜL TABLASI
5.450 TL

DİŞ FIRÇALIK
3.549 TL

MUMLUK
2.599 TL

BOŞ KUTU
3.299 TL

AHŞAP TEPSİ
7.450 TL

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