5950 lira çöpe

İtalyan firması Giobagnara, Türk piyasasına girdi. Tamamen el yapımı lüks ev gereçlerini vitrine dizdi. Fiyatları gören 'Pes' dedi...
ÇÖP SEPETİ
5.950 TL
KÜL TABLASI
5.450 TL
DİŞ FIRÇALIK
3.549 TL
MUMLUK
2.599 TL
BOŞ KUTU
3.299 TL
AHŞAP TEPSİ
7.450 TL
ÇÖP SEPETİ
5.950 TL
KÜL TABLASI
5.450 TL
DİŞ FIRÇALIK
3.549 TL
MUMLUK
2.599 TL
BOŞ KUTU
3.299 TL
AHŞAP TEPSİ
7.450 TL
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