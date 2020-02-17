Yoğun bakımdaki sosyal medya fenomeninin beyin ölümü gerçekleşti

Antalya'da, sosyal medyada 'Ares' ismiyle fenomen olan Şehmuz Özdemir, 4 Şubat'ta kafede kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyen V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu. Üçlü otomobille ormana gitti. V.E., Özdemir'i, kızı H.E.'yi (14) 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte dövmeye başladı. Ağır yaralanan genç adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba-oğul ise tutuklandı. 12 gündür tedavisi süren Özdemir'in, dün beyin ölümü gerçekleşti. Gencin yakınları ile arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü.
Anne Sultan Kızılay, gözyaşlarına boğuldu.
Anne Sultan Kızılay, gözyaşlarına boğuldu.
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