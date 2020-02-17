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Yoğun bakımdaki sosyal medya fenomeninin beyin ölümü gerçekleşti

14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla feci şekilde dövülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir’in beyin ölümü gerçekleşti. Gencin yakınları ile arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü.

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Antalya'da, sosyal medyada 'Ares' ismiyle fenomen olan Şehmuz Özdemir, 4 Şubat'ta kafede kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyen V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu. Üçlü otomobille ormana gitti. V.E., Özdemir'i, kızı H.E.'yi (14) 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte dövmeye başladı. Ağır yaralanan genç adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba-oğul ise tutuklandı. 12 gündür tedavisi süren Özdemir'in, dün beyin ölümü gerçekleşti. Gencin yakınları ile arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü.




Anne Sultan Kızılay, gözyaşlarına boğuldu.

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