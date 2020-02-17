Yoğun bakımdaki sosyal medya fenomeninin beyin ölümü gerçekleşti







Anne Sultan Kızılay, gözyaşlarına boğuldu.

sosyal medyada 'Ares' ismiyle fenomen olan, 4 Şubat'ta kafede kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyenve oğluile buluştu. Üçlü otomobille ormana gitti. V.E., Özdemir'i, kızı'yi (14) 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğluAğır yaralanan genç adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba-oğul ise tutuklandı. 12 gündür tedavisi süren Özdemir'in, dün beyin ölümü gerçekleşti.