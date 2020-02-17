Türk kızı Selin Ayhan ameliyat için yardım bekliyor

Üniversiteli Selin Ayhan'ın beyninde tümör çıktı. İyileşmesi için ameliyat şarttı. Ancak ABD kurumları yardım elini uzatmadı.
Türkler, kampanya başlattı. Fakat sadece 25 bin dolar topladı. Genç kız "Bir mucize bekliyorum" diye ağladı.
SELİN YAŞASIN
Colorado State Üniversitesi'nde anestezi uzmanı öğrencisi olan Celine Ayhan (22) beynindeki tümörün tedavisi için Türkler'den yardım bekliyor. 8 yaşından beri tedavi gören genç kızın durumu geçtiğimiz aylarda ağırlaştı. Celine'in 2019'un sonunda olması gereken ameliyatı maddi yetersizlik nedeni ile gerçekleştirilemedi. Sadece iki cerrahın yapabileceği, milyonda bir görülen tümörün tedavisi için 75 bin dolar gerekiyor. Mart 2018'den beri bağış toplamaya çalışan Celine, şimdiye kadar 25 bin dolar toplayabildi.
SİGORTA KARŞILAMIYOR
Sigortanın karşılamadığı ameliyat için şimdi Türkler harekete geçti. ABD'de yaşayan Türk grupları sosyal medyadan Celine için yardım çağrısında bulundu. Türk kızı Celine ise hikayesini şöyle paylaştı: "Zamanının çoğunu kafasını battaniyenin altına alan bir çocuk olarak geçirdim. Çünkü herhangi bir gürültü veya ışık şiddetli baş ağrısına neden oluyordu. Şiddetli nöbetlerim için ağır narkotik almaya başladım. Üniversitedeki sınıflarımın çoğundan ayrılmak zorunda kaldım. Aralık'ta planlanan ameliyatım için para toplayamadım, bu yüzden cerrah Mayıs'a erteledi."
TÜRK KIZI AMELİYAT İÇİN YARDIM BEKLİYOR
Ağrıları nedeniyle günün büyük bölümünü uyuyarak geçiren Celine Ayhan, "Ameliyat için yardıma ihtiyacım var. Bir mucize için dua ediyorum" diyor.
Türkler, kampanya başlattı. Fakat sadece 25 bin dolar topladı. Genç kız "Bir mucize bekliyorum" diye ağladı.
SELİN YAŞASIN
Colorado State Üniversitesi'nde anestezi uzmanı öğrencisi olan Celine Ayhan (22) beynindeki tümörün tedavisi için Türkler'den yardım bekliyor. 8 yaşından beri tedavi gören genç kızın durumu geçtiğimiz aylarda ağırlaştı. Celine'in 2019'un sonunda olması gereken ameliyatı maddi yetersizlik nedeni ile gerçekleştirilemedi. Sadece iki cerrahın yapabileceği, milyonda bir görülen tümörün tedavisi için 75 bin dolar gerekiyor. Mart 2018'den beri bağış toplamaya çalışan Celine, şimdiye kadar 25 bin dolar toplayabildi.
SİGORTA KARŞILAMIYOR
Sigortanın karşılamadığı ameliyat için şimdi Türkler harekete geçti. ABD'de yaşayan Türk grupları sosyal medyadan Celine için yardım çağrısında bulundu. Türk kızı Celine ise hikayesini şöyle paylaştı: "Zamanının çoğunu kafasını battaniyenin altına alan bir çocuk olarak geçirdim. Çünkü herhangi bir gürültü veya ışık şiddetli baş ağrısına neden oluyordu. Şiddetli nöbetlerim için ağır narkotik almaya başladım. Üniversitedeki sınıflarımın çoğundan ayrılmak zorunda kaldım. Aralık'ta planlanan ameliyatım için para toplayamadım, bu yüzden cerrah Mayıs'a erteledi."
TÜRK KIZI AMELİYAT İÇİN YARDIM BEKLİYOR
Ağrıları nedeniyle günün büyük bölümünü uyuyarak geçiren Celine Ayhan, "Ameliyat için yardıma ihtiyacım var. Bir mucize için dua ediyorum" diyor.
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