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Kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta çocuk kurtarıldı

Ağrı'da epilepsi hastası Onur Işık (9), dün rahatsızlandı. Babası Devlet Işık, sağlık ekiplerini arayarak köy yolunun ulaşıma kapalı olması nedeniyle hastaneye gidemediklerini söyledi.

Onur için!
Ağrı'da epilepsi hastası Onur Işık (9), dün rahatsızlandı. Babası Devlet Işık, sağlık ekiplerini arayarak köy yolunun ulaşıma kapalı olması nedeniyle hastaneye gidemediklerini söyledi. Harekete geçen ekipler, paletli kar üstü araçla küçük çocuğu hastaneye götürdü. Işık'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre kontrol altında tutulucağı öğrenildi.



Küçük çocuk için ekipler seferber oldu.

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