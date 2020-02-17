Kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta çocuk kurtarıldı

epilepsi hastası(9), dün rahatsızlandı. Babası, sağlık ekiplerini arayarak köyyolunun ulaşıma kapalı olması nedeniylehastaneye gidemediklerini söyledi.Harekete geçen ekipler,Işık'ın sağlık durumununiyi olduğu ve bir süre kontrol altındatutulucağı öğrenildi.Küçük çocuk için ekipler seferber oldu.