Bariyere çarpan motosikletteki 2 kuzen öldü

Gazıantep'te motosiklet bariyere çarptı. Araçta bulunan Abdulkadir Since (26) ile Serkan Koç (23) kurtarılamadı. İki kuzenin eğlenceden döndüğü anlaşıldı.
KAÇAK HASTANE
ADANA'DA polis 3 katlı evi bastı. Suriyeliler için açılmış kaçak hastaneyi ortaya çıkardı. Çok sayıda gözaltı var...
MİRASÇI ARANIYOR
SON 16 yılını Basel'de geçiren Hayrünissa Güngör Sayın, vefat etti. İsviçre, varislerini bulabilmek için ilan verdi.
BEŞİKTE SON NEFES
BURSA'DA Suriye uyruklu Ragıp ailesinin 4 aylık kızı Cudi Ragıp, gece saatlerinde beşiğine yatırıldı. Dün sabah annesi tarafından uyandırılmak istenen bebek, hareket etmediği görülünce hasteneye götürüldü. Ragıp'ın öldüğü belirlendi.
BARAJDA FECİ ÖLÜM
GAZIANTEP'TE Gökçeler Barajı'nın zemin güçlendirme işini yapan taşeron firmada görevli Ramazan Akfırat'ın, dün çalıştığı sondaj makinesi arıza yaptı. Arıza nedeniyle piston, aniden aşağı indi. Arada sıkışıp kalan talihsiz adam feci şekilde yaşamını yitirdi.
YİNE KADIN CİNAYETİ
ESKİŞEHIR'DE Ferhat F. (26) ile eşi Hafize F. (35) arasında dün kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Öfkeli adam, karısını defalarca bıçakladı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan talihsiz kadın kurtarılamadı. Katil zanlısı gözaltına alındı.
KAÇAK HASTANE
ADANA'DA polis 3 katlı evi bastı. Suriyeliler için açılmış kaçak hastaneyi ortaya çıkardı. Çok sayıda gözaltı var...
MİRASÇI ARANIYOR
SON 16 yılını Basel'de geçiren Hayrünissa Güngör Sayın, vefat etti. İsviçre, varislerini bulabilmek için ilan verdi.
BEŞİKTE SON NEFES
BURSA'DA Suriye uyruklu Ragıp ailesinin 4 aylık kızı Cudi Ragıp, gece saatlerinde beşiğine yatırıldı. Dün sabah annesi tarafından uyandırılmak istenen bebek, hareket etmediği görülünce hasteneye götürüldü. Ragıp'ın öldüğü belirlendi.
BARAJDA FECİ ÖLÜM
GAZIANTEP'TE Gökçeler Barajı'nın zemin güçlendirme işini yapan taşeron firmada görevli Ramazan Akfırat'ın, dün çalıştığı sondaj makinesi arıza yaptı. Arıza nedeniyle piston, aniden aşağı indi. Arada sıkışıp kalan talihsiz adam feci şekilde yaşamını yitirdi.
YİNE KADIN CİNAYETİ
ESKİŞEHIR'DE Ferhat F. (26) ile eşi Hafize F. (35) arasında dün kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Öfkeli adam, karısını defalarca bıçakladı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan talihsiz kadın kurtarılamadı. Katil zanlısı gözaltına alındı.
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