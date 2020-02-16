TAKVİM yazdı, Prof. Dr. Canan Karatay sosyal medyada trend topic oldu. Karatay, 'Günde 10 yumurta' dedi. Zeytinyağını dikti. Bir oturuşta 71 zeytin yedi! Yetmedi! Tıbbın çözüm bulamadığı Coronavirüs'e karşı Tırşik çorbasını tavsiye etti! Ancak bin 400 TL muayene ücreti istedi. Randevularının 2.5 yıl dolu olduğunu da ekledi.
Vatandaş bu duruma isyan etti. 10 dakikalık muayene için 1400 lira alıyor. Biz bir ay çalışıp, 2400 lira alıyoruz" dedi.
İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER
Yazdığı diyete neredeyse bir asgari ücret kadar para isteyen Canan Karatay; eczacılar hastalara pahalı D vitamini satıyor, demiş. Haspam.
Tiyatro gösterisi için biraz pahalı değil mi!
Zenginlerin koşarak gideceği fakirlerin ise televizyondan hocayı izleyip zeytinin dibine vuracağı muayenedir.
Telefon dolandırıcılarına para kaptırabilen zekada bir doktora muayene olarak kendini iyi hisseden insanoğlunun ödediği ücrettir.
Bin 400 TL'yi verince zaten içimin yağları erir. Karatay'a da gerek kalmaz.
Bin 400 lira karşılığında ekmek yememen gerektiğini öğreniyorsun.
Bir utançtır. Aynı şeyi, dünyanın en iyi doktorları Küba'da ücretsiz ve severek yapıyor. Aylık maaşları ise 25 euro.
Kadın, şişmanlığın her türüne karşı. Bu ücretle cepleri de zayıflatıyor!
Vatandaş bu duruma isyan etti. 10 dakikalık muayene için 1400 lira alıyor. Biz bir ay çalışıp, 2400 lira alıyoruz" dedi.
İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER
Yazdığı diyete neredeyse bir asgari ücret kadar para isteyen Canan Karatay; eczacılar hastalara pahalı D vitamini satıyor, demiş. Haspam.
Tiyatro gösterisi için biraz pahalı değil mi!
Zenginlerin koşarak gideceği fakirlerin ise televizyondan hocayı izleyip zeytinin dibine vuracağı muayenedir.
Telefon dolandırıcılarına para kaptırabilen zekada bir doktora muayene olarak kendini iyi hisseden insanoğlunun ödediği ücrettir.
Bin 400 TL'yi verince zaten içimin yağları erir. Karatay'a da gerek kalmaz.
Bin 400 lira karşılığında ekmek yememen gerektiğini öğreniyorsun.
Bir utançtır. Aynı şeyi, dünyanın en iyi doktorları Küba'da ücretsiz ve severek yapıyor. Aylık maaşları ise 25 euro.
Kadın, şişmanlığın her türüne karşı. Bu ücretle cepleri de zayıflatıyor!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.