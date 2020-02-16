Görme engelli Türk mühendis Facebook'un "göz bebeği" oldu. Ankaralı 23 yaşındaki Burak Koray Polat, görme yetisini 6 yaşında kaybetti. Lise 3'e kadar Ankara'da okudu, daha sonra misafir öğrenci projesi kapsamında gittiği ABD'de orta öğretim eğitimini tamamladı. Miami Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünü burslu okumaya hak kazandı. Üniversite son sınıfta Facebook'a yaptığı iş başvurusundan olumlu cevap aldı.
BİNLERCE KİŞİYİ GEÇTİ
Binlerce kişi arasında girdiği sözlü ve yazılı sınavları başarıyla geçen Polat, California'daki Silikon Vadisinde Facebook'un kampüsünde görme engelli ilk Türk yazılım mühendisi olarak işe başladı. Genç adam "Facebook'un logolarının bulunduğu yeleği giyerek mezuniyetime gelen annemi karşılamaya gittim. İlk defa anneme orada söyledim" dedi.
BİNLERCE KİŞİYİ GEÇTİ
Binlerce kişi arasında girdiği sözlü ve yazılı sınavları başarıyla geçen Polat, California'daki Silikon Vadisinde Facebook'un kampüsünde görme engelli ilk Türk yazılım mühendisi olarak işe başladı. Genç adam "Facebook'un logolarının bulunduğu yeleği giyerek mezuniyetime gelen annemi karşılamaya gittim. İlk defa anneme orada söyledim" dedi.
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