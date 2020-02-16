Çin'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölü sayısı 1524'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 66 bin 492'ye çıktı. Türkiye'de yaşayan Çinli, Güney Koreli ve Japonlar, kemik suyu çorbaya akın etti. Kemik suyu içerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde insan sağlığına faydalı olduğu, bağışıklığı güçlendirdiği ve "doğal antibiyotik" olduğu için yabancıların vazgeçilmezi oldu. Birçok Çinli, kemik suyu içerek Coronavirüs'e kalkan oluşturduklarını söyledi. Bir süredir Urfa'da kalan Çinli Zhang Vınguang, "Doğal bir güç ve koruma istiyorsak, kemi suyu vazgeçilmez. Haftada 5 gün kemik suyu çorba içiyorum. Sadece ben değil Güney Koreli arkadaşlarım da kemik suyu talep etti. Pekin'deki aileme de kemik suyu gönderdim" dedi.





Türkiye'deki Çinliler, kemik suyu çorbayı ülkelerine gönderiyor.







ÇİN PETROL ALIMINI NEREDEYSE SIFIRLADI

Petrol araştırmaları ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Coronavirüs sonrası Çin'in petrol ithalatını neredeyse sıfırladığı belgelendi.







IVANKA DA ÇİN'İ BIRAKTI

Coronavirüs, Çin ekonomisini bitiriyor... Burberry, Versace, Gucci gibi 20'ye yakın ünlü marka Çin'de üretimini durdurdu. ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka da, 36 markasının üretildiği Çin'deki fabrikalarını kapattı...



Gucci, Burberry, Louis Vuitton, Versace gibi dünyanın en önemli giyim markaları da Çin'e veda etti. Birleşik Krallık merkezli moda evi, kıyafet, parfüm ve moda aksesuarları üreticisi ve lüks perakende zinciri Burberry, Cuma günü yaptığı açıklamada Çin'de ortaya çıkan coronavirüs nedeniyle düşen talep doğrultusunda, ülkede bulunan 64 mağazasından 24'ünü kapatmak zorunda olduğunu açıkladı.



Bu arada ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka da, Çin'deki markalarınının üretimini durdurdu. Ivanka Trump'ın halen Çin'de 36 aktif markasının olduğu ve 7 Şubat itibariyle hepsinin çalışmalarının ikinci bir emre kadar durdurulduğu doğrulandı.









