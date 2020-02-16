İntihar eden adamın ailesi yakıldı. Olay Adana'da yaşandı. Özel güvenlik görevlisi 2 çocuk babası Muhammet Y. (32), dün sabah işe gitmedi. Meraklanan mesai arkadaşları evine gitti. Kapıyı açan eşi, kocasının teras katta olduğunu söyledi. Muhammet Y. boynunda iple yerde hareketsiz halde yatarken bulundu. Talihsiz adamın yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları, sinir krizi geçirdi. Mahalle sakinleri ne ekonomik ne de ailevi problemleri olmayan genç adamın intihar etmesiyle şok oldu. Öte yandan Muhammet Y.'nin babası Duran Y.'nin 25 yıl önce işyerine giderken tren çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Genç adamın intihar haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Yaşlı kadının çığlıkları mahallede yankılandı.
Genç adamın intihar haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Yaşlı kadının çığlıkları mahallede yankılandı.
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