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  • 15.02.2020 21:10
  • Son Güncelleme: 15.02.2020 21:18

15 Şubat MPİ açıklandı! Çarşamba günü ikramiye üçe bölünmüştü

On binlerce kişinin merakla beklediği 15 Şubat Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. oyununun Çarşamba akşam yapılan çekilişinde 6 bilen 3 kişi, 2 milyon 279 bin 695'er liralık ikramiyenin sahibi oldu. Bu kapsamda bugün bayilerden Sayısal Loto oynayan on binlerce kişi sonuçları öğrenmek istiyor. İşte haftanın merakla beklenen sonuçları

15 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

15 Şubat MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Çarşamba günü yapılan çekilişlerde Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 121 kişi 5 bin 346'şar lira, 4 bilen 6 bin 532 kişi 74'er lira ve 3 bilen 112 bin 238 kişi 13,5'er lira ikramiye kazandı. İşte 15 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları

15 ŞUBAT SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

5 - 15 - 24 - 27 - 30 - 34

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