15 Şubat MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Çarşamba günü yapılan çekilişlerde Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 121 kişi 5 bin 346'şar lira, 4 bilen 6 bin 532 kişi 74'er lira ve 3 bilen 112 bin 238 kişi 13,5'er lira ikramiye kazandı. İşte 15 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları

15 ŞUBAT SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

5 - 15 - 24 - 27 - 30 - 34