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  • 15.02.2020 10:33
  • Son Güncelleme: 15.02.2020 10:33

'daki son lar lardaki doluluk oranını artırdı! İşte barajlardaki son durum

haberine göre 'da lardaki doluluk oranı, son yağışlarla birlikte yüzde 60'lara yükseldi. Şubat ve ilkbahar aylarında beklenen yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının yeterli seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da barajlar alarm veriyordu! Flaş gelişme

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son dönemdeki lar lardaki doluluk oranını artırdı.

AKOM verilerine göre, eylül ayından itibaren mevsim normalleri altında seyreden yağışlar nedeniyle yüzde 33'ler seviyesine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son yağışlarla birlikte yüzde 60'lara çıktı.

Şubat ve ilkbahar aylarında beklenen yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının yeterli seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Grafiklere göre son yağışlarla birlikte İstanbul'un barajlarının tuttuğu su miktarı 532 milyon metreküp oldu.

CUMA GÜNÜ YAĞIŞ VAR
Kentte sabah başlayan yağışın ise öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenirken hava sıcaklığının da artacağı öngörülüyor.

Önümüzdeki haftanın çoğunlukla güneşli geçeceği, 21 Şubat Cuma günü ise yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

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