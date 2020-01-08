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  • 08.01.2020 10:39
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 10:39

Yağışların ardından 'da lardaki son durum!

'da Pazar akşamından itibaren etkili olan lardaki oranını yüzde 10 artırdı. Doluluk oranı son yağmurla birlikte yüzde 49,88 oranına ulaştı.

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