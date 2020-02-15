“Çok çalıştığı” için darp edilen genç 5 ay sonra hayatını kaybetti

İş arkadaşlarını döverek öldüren canilerin sebepleri şok etti. Olay geçtiğimiz yıl İstanbul Maltepe'de meydana geldi. Otelde çalışan İbrahim Halil Kiraz (21), işyerinde yerde baygın olarak bulundu. Vücudunda darp izleri bulunan genç hastaneye kaldırıldı. 5 ay sonra yaşamını yitirdi. Polis, gencin cinayete kurban gittiğini tespit etti. İş arkadaşları Batuhan A., İslam K., Kerem N., Erkal Ç., Ufuk K.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin Kiraz'ı "Sen çok çalışıyorsun, senin yüzünden bizim de çok çalışmamızı istiyorlar" diyerek darp ettikleri ortaya çıktı. Zanlılar emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.
İbrahim Halil Kiraz
İbrahim Halil Kiraz
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.