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“Çok çalıştığı” için darp edilen genç 5 ay sonra hayatını kaybetti

İş arkadaşlarını döverek öldüren canilerin sebepleri şok etti. Olay geçtiğimiz yıl 'de meydana geldi. Otelde çalışan (21), işyerinde yerde baygın olarak bulundu. Vücudunda darp izleri bulunan genç hastaneye kaldırıldı. 5 ay sonra yaşamını yitirdi.

Çok çalışkan!
İş arkadaşlarını döverek öldüren canilerin sebepleri şok etti. Olay geçtiğimiz yıl 'de meydana geldi. Otelde çalışan İbrahim Halil Kiraz (21), işyerinde yerde baygın olarak bulundu. Vücudunda darp izleri bulunan genç hastaneye kaldırıldı. 5 ay sonra yaşamını yitirdi. Polis, gencin cinayete kurban gittiğini tespit etti. İş arkadaşları Batuhan A., İslam K., Kerem N., Erkal Ç., Ufuk K.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin Kiraz'ı "Sen çok çalışıyorsun, senin yüzünden bizim de çok çalışmamızı istiyorlar" diyerek darp ettikleri ortaya çıktı. Zanlılar emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.




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