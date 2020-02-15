Bursa'da öğretmene dayak Bursa'da A.Y. isimli veli dün, çocuğuna tokat atıldığı iddiasıyla ilkokula gitti. Ders yapılan sınıfa girerek öğretmen Hamit Ergün'ü dışarı çıkardı. Neye uğradığını şaşıran talihsiz adamın tekme tokat dövdü. A.Y. ve öğretmen Ergün, birbirlerinden şikayetçi olduklarını söyledi. Öfkeli veli serbest kaldı.

Bursa'da A.Y. isimli veli dün, çocuğuna tokat atıldığı iddiasıyla ilkokula gitti. Ders yapılan sınıfa girerek öğretmen Hamit Ergün'ü dışarı çıkardı. Neye uğradığını şaşıran talihsiz adamın tekme tokat dövdü. A.Y. ve öğretmen Ergün, birbirlerinden şikayetçi olduklarını söyledi. Öfkeli veli serbest kaldı. TÜM MANŞETLER