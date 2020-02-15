Ankara'da iki gün önce Somali uyruklu bir kişi, Khadija H. adına düzenlenmiş İngiltere seyahat belgesi ve oturum kartı ile Esenboğa Havalimanı'ndan Londra'ya gitmek üzere pasaport kontrolüne girdi. Kulaklıktaki fondöten izini fark eden pasaport polisi, şüphelendi. Makyajın temizlemesinin ardından Somalili İbrahim M. gözaltına alındı. Ona yardım eden sevgilisi Khadija H. de gözaltına alındı.
Khadija H.
Khadija H.
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