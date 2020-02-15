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Kadın kılığına giren li yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

'da iki gün önce uyruklu bir kişi, Khadija H. adına düzenlenmiş seyahat belgesi ve oturum kartı ile 'ndan 'ya gitmek üzere pasaport kontrolüne girdi. Kulaklıktaki fondöten izini fark eden pasaport polisi, şüphelendi. Makyajın temizlemesinin ardından Somalili İbrahim M. gözaltına alındı.

Kılık kıya'pes!'
Ankara'da iki gün önce uyruklu bir kişi, Khadija H. adına düzenlenmiş seyahat belgesi ve oturum kartı ile 'ndan 'ya gitmek üzere pasaport kontrolüne girdi. Kulaklıktaki fondöten izini fark eden pasaport polisi, şüphelendi. Makyajın temizlemesinin ardından Somalili İbrahim M. gözaltına alındı. Ona yardım eden sevgilisi Khadija H. de gözaltına alındı.



Khadija H.

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