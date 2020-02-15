Polise hakaret! Antalya'da trafik polisi dün, uygulama yaptı. Emniyet kemeri takılı olmadığı için otomobil sürücüsü Mustafa E.'ye ceza yazıldı. Öfkeli adamın ceza kesen memura hakaret ettiği öne sürüldü. 132 liralık para cezası uygulanan Mustafa E. hakkında, polis memurunun şikayetçi olması üzerine yasal işlem yapıldı.

Antalya'da trafik polisi dün, uygulama yaptı. Emniyet kemeri takılı olmadığı için otomobil sürücüsü Mustafa E.'ye ceza yazıldı. Öfkeli adamın ceza kesen memura hakaret ettiği öne sürüldü. 132 liralık para cezası uygulanan Mustafa E. hakkında, polis memurunun şikayetçi olması üzerine yasal işlem yapıldı. TÜM MANŞETLER