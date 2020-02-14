Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 14.02.2020 14:14
  • Son Güncelleme: 14.02.2020 14:14

'da korkutan olay! Büyük bir gürültüyle çöktü

Son dönemde aşırı yağış alan 'da istinat duvarı çöktü. Akçaabat'ta yaşanan olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, çökme nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım tek şeritten verilmeye başlandı.

Trabzon'da korkutan olay! Büyük bir gürültüyle çöktü

İlçeye bağlı Yaylacık Mahallesi'nde yol kenarındaki istinat duvarı gece saatlerinde çöktü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı çökme nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat- yönünün tek şeridi ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ulaşım tek şeritten verilmeye başlandı. İstinat duvarının onarılması için çalışma başlatıldı.



"İYİ Kİ KALDIRIMDAN GEÇEN YOKTU"
Çökme esnasında yoldan geçen birinin olmamasının büyük şans olduğunu belirten Emre Kalaycı, "Burası benim sürekli kullandığım bir yol. Yapılan duvarda muhtemelen yağış sonrası çöktü. Ben olayı gündüz saatlerinde gördüm. İyi ki orada o esnada kaldırımdan geçen vatandaşlar yoktu" diye konuştu. Salih Altuntaş ise, "Sabah saatlerinde burada çökme olduğunu gördüm. Gece çok yağmur yağmıştı. Çökme yağmur sonrası oluştu. Şu anda temizliyorlar. Bu tür olaylarda tedbirlerin alınması gerekiyor. Yayaların sıklıkla kullandığı bir yol burası. Üstelik Karadeniz Sahil Yolu da burada. Bir facia olmaması büyük şans" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Trabzon'da korkutan olay! Büyük bir gürültüyle çöktü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri