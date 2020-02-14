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  • 14.02.2020 14:34
  • Son Güncelleme: 14.02.2020 14:35

Dünyanın en büyük sının kabuğu bulundu! Tam 10 milyon yıllık

’de ’ndeki bilim insanları, yaklaşık 10 milyon yıl öncesinde yaşamış dünyanın en büyük sına ait kabuğu buldu. Kabuğun, tarih öncesi tatlı su kaplumbağa cinsi olan 'Stupendemy'lere ait olduğu ve günümüzde yaşayan en büyük kaplumbağalardan 100 kat daha büyük olduğu açıklandı.

O dünyanın en büyüğü! Tam 10 milyon yıllık

'nden paleontoloji (fosil bilimi) uzmanları, 'da Venezuela ve ülkelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda, şu ana kadar tespit edilmiş dünyanın en büyük sına ait kabuğa ulaştı.



Uzmanlar, kaplumbağanın Latin Amerika bölgesinde yaklaşık 10 milyon yıl önce yaşadığını belirtti. Üniversiteden yapılan açıklamada, kabuğun 3 metre uzunluğunda olduğu, üzerinde boynuzların da bulunduğu belirtilirken; kaplumbağanın ortalama ağırlığının 1 ton 145 kilogram olduğu duyuruldu.

Kabuğun, tarih öncesi tatlı su kaplumbağa cinsi olan 'Stupendemy'lere ait olduğu ve günümüzde yaşayan en büyük kaplumbağalardan 100 kat daha büyük olduğu açıklandı.

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