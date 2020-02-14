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Bahçelievler'de daha önce boşaltıldığı belirtilen bir bina çöktü. Emek Caddesi Narlı Sokak'ta boş bir binanın çökmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında insan olması ihtimaline karşı, Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibinin de olay yerine gittiği öğrenildi.

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN BAHADIR: Daha önce boşaltılmış bir bina çöktü. Büyük ihtimalle enkaz altında kalan kimse yok ancak her ihtimale karşı yine de olay yerinde incelemelerde bulunuyoruz.

Ayrıntılar geliyor...