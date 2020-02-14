İstanbul'da Maçka Parkı'nda 2017'de kıyafet nedeniyle tartışma çıktı. Özel güvenlik görevlisi Savaş İlter, Çağla Köse'ye "Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca 'Güvenlik bizi koruyamadı' diyorsunuz" dedi. Genç kız da, İlter'e "Manyağa bak ya" diye karşılık verdi. Davada karar çıktı. İlter "Hakaret" suçundan 3 bin lira para cezası alırken Köse'ye ise ceza verilmedi.
- Yaşam
- 14.02.2020
- Gazete
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