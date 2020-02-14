Bugünkü
Takvim

’ndaki kıyafet tartışmasında karar çıktı

'da 'nda 2017'de kıyafet nedeniyle tartışma çıktı. görevlisi , 'ye "Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca 'Güvenlik bizi koruyamadı' diyorsunuz" dedi. da, İlter'e " bak ya" diye karşılık verdi. karar çıktı. İlter "" suçundan 3 bin lira para cezası alırken Köse'ye ise ceza verilmedi.

Kıyafete hakaret
İstanbul'da 'nda 2017'de kıyafet nedeniyle tartışma çıktı. görevlisi Savaş İlter, Çağla Köse'ye "Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca 'Güvenlik bizi koruyamadı' diyorsunuz" dedi. da, İlter'e " bak ya" diye karşılık verdi. karar çıktı. İlter "" suçundan 3 bin lira para cezası alırken Köse'ye ise ceza verilmedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Maçka Parkı’ndaki kıyafet tartışmasında karar çıktı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri