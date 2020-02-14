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Eşi tarafından bıçaklanan talihsiz kadın konuştu: Emine Bulut gibi olacaktım

'da (40), eşi 'ı (44), kadının ilk eşinden olan kızı 'ı (24), 40 günlük bebeği Esila'yı ve 2 komşusunu bıçakladı. Çakmaktaş, " gibi olacaktı, adaşım gibi katledilecektim. Hiçbir zaman kurtulamasın o hapisten çıkarsa sonumuz kötü olacak" dedi. Cani, tutuklandı.

Emine Bulut gibi olacaktım
İstanbul Avcılar'da Mehmet Çakmaktaş (40), eşi Emine Çakmaktaş'ı (44), kadının ilk eşinden olan kızı Özge Gökbayrak'ı (24), 40 günlük bebeği Esila'yı ve 2 komşusunu bıçakladı. Çakmaktaş, " gibi olacaktı, adaşım gibi katledilecektim. Hiçbir zaman kurtulamasın o hapisten çıkarsa sonumuz kötü olacak" dedi. Cani, tutuklandı.


Özge Gökbayrak


Küçük bebek ayağından yaralandı.



DEHŞETİN FOTOĞRAFI
'ın, 'Babasının fotoğrafı yere düştü' diye 5 kişiyi bıçakladığı öğrenildi.


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