Eşi tarafından bıçaklanan talihsiz kadın konuştu: Emine Bulut gibi olacaktım

İstanbul Avcılar'da Mehmet Çakmaktaş (40), eşi Emine Çakmaktaş'ı (44), kadının ilk eşinden olan kızı Özge Gökbayrak'ı (24), 40 günlük bebeği Esila'yı ve 2 komşusunu bıçakladı. Çakmaktaş, "Sonum Emine Bulut gibi olacaktı, adaşım gibi katledilecektim. Hiçbir zaman kurtulamasın o hapisten çıkarsa sonumuz kötü olacak" dedi. Cani, tutuklandı.
Özge Gökbayrak
Küçük bebek ayağından yaralandı.
DEHŞETİN FOTOĞRAFI
Mehmet Çakmaktaş'ın, 'Babasının fotoğrafı yere düştü' diye 5 kişiyi bıçakladığı öğrenildi.
Özge Gökbayrak
Küçük bebek ayağından yaralandı.
DEHŞETİN FOTOĞRAFI
Mehmet Çakmaktaş'ın, 'Babasının fotoğrafı yere düştü' diye 5 kişiyi bıçakladığı öğrenildi.
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