Üvey annesi tarafından yakıldığı öne sürülen kız 4'üncü ameliyatını oldu. Olay geçen İstanbul Ümraniye'de yaşandı. 14 yaşındaki Işıl T., babası Mehmet Salih T. (41) ile hamile ve bir çocuk sahibi üvey annesi Y.T.'nin (29) yaşadığı eve misafirliğe gitti. Y.T., bulaşıkları makineye yerleştirdiği sırada tezgahın üzerinde bulunan demlik içindeki kaynar su, küçük kızın başından aşağı döküldü.
Tedavi altına alınan Işıl T.'nin annesi Kesra Yılmaz ise üvey annenin cezalandırılmasını istedi. Yılmaz, "Kızımın durum çok kötü. Yavrum dün dördüncü ameliyatını geçirdi. Ayağından parça aldılar. Omuz üzerine yerleştirdiler. Çok acı çekiyor yavrum. İnanılmaz bir acı çekiyor. Kızın psikolojisi bozuldu. Kadın bunu üçüncü kişiye yapıyor. İlk eşini yaktı, teyzesinin kızını yakmış ve üçüncü olarak benim kızıma yaptı. Bu kadını tutuklayın" dedi.
EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYOR
Suçlamaları kabul etmeyen 29 yaşındaki Y.T.'nin Adana'ya gittiği iddia edildi.
Y.T.
Tedavi altına alınan Işıl T.'nin annesi Kesra Yılmaz ise üvey annenin cezalandırılmasını istedi. Yılmaz, "Kızımın durum çok kötü. Yavrum dün dördüncü ameliyatını geçirdi. Ayağından parça aldılar. Omuz üzerine yerleştirdiler. Çok acı çekiyor yavrum. İnanılmaz bir acı çekiyor. Kızın psikolojisi bozuldu. Kadın bunu üçüncü kişiye yapıyor. İlk eşini yaktı, teyzesinin kızını yakmış ve üçüncü olarak benim kızıma yaptı. Bu kadını tutuklayın" dedi.
EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYOR
Suçlamaları kabul etmeyen 29 yaşındaki Y.T.'nin Adana'ya gittiği iddia edildi.
Y.T.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.