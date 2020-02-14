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'nda midye cinayeti!

'nda Umut T. (30) ve iki arkadaşı, bulundukları midyeciye gelen 5 kişilik gruba "Size midyeleri biz ısmarlayalım" teklifinde bulundu. Grup da "Siz kim oluyorsunuz da bize midye ısmarlayacaksınız" diyerek tepki gösterdi. İki taraf arasında kavga çıktı. T, hastanede 3 gün sonra can verdi.

Midye cinayeti
İstanbul 'nda Umut T. (30) ve iki arkadaşı, bulundukları midyeciye gelen 5 kişilik gruba "Size midyeleri biz ısmarlayalım" teklifinde bulundu. Grup da "Siz kim oluyorsunuz da bize midye ısmarlayacaksınız" diyerek tepki gösterdi. İki taraf arasında kavga çıktı. T, hastanede 3 gün sonra can verdi. Polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı. Katil A.D. ve ona yardım eden Y.M. tutuklandı. 3 kişi ise serbest bırakıldı.

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