İstanbul Beyoğlu'nda Umut T. (30) ve iki arkadaşı, bulundukları midyeciye gelen 5 kişilik gruba "Size midyeleri biz ısmarlayalım" teklifinde bulundu. Grup da "Siz kim oluyorsunuz da bize midye ısmarlayacaksınız" diyerek tepki gösterdi. İki taraf arasında kavga çıktı. Yaralanan Umut T, hastanede 3 gün sonra can verdi. Polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı. Katil A.D. ve ona yardım eden Y.M. tutuklandı. 3 kişi ise serbest bırakıldı.
- Yaşam
- 14.02.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.