Artvin'de hafta boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle dün akşam Yaylalar köyü yoluna çığ düştü. Ulaşım kapandı. Cenazeden dönen, aralarında Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'in de bulunduğu kişileri taşıyan 20 araçlık konvoy, yolda kaldı.
Zorlu mücadele sonrası vatandaşlar kurtarıldı.
Zorlu mücadele sonrası vatandaşlar kurtarıldı.
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