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'de çığ düşmesi sonucu cenazeden dönen 20 araçlık konvoy yolda kaldı

'de hafta boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle dün akşam Yaylalar köyü yoluna çığ düştü. Ulaşım kapandı. Cenazeden dönen, aralarında Başkanı 'in de bulunduğu kişileri taşıyan 20 araçlık konvoy, yolda kaldı. Zorlu mücadele sonrası vatandaşlar kurtarıldı.

'Hard'vin!
Artvin'de hafta boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle dün akşam Yaylalar köyü yoluna çığ düştü. Ulaşım kapandı. Cenazeden dönen, aralarında Başkanı 'in de bulunduğu kişileri taşıyan 20 araçlık konvoy, yolda kaldı.



Zorlu mücadele sonrası vatandaşlar kurtarıldı.



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