Son dakika: Konya'da korkunç olay! Yaşlı çift ölü bulundu Son dakika haberine göre Konya Meram'da yaşayan yaşlı çiftten haber alamayan yakınları, çiftin evine geldi. Eve giren yakınlarının Kırkız çiftini banyoda hareketsiz bulması üzerine polis ve ilkyardım ekiplerine bilgi verildi. Polis ekipleri incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Meram ilçesinde oturan yaşlı çift, evlerinin banyosunda ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Muradiye Mahallesi Papağan Sokak'ta oturan Miyase (78) ve İsmail Kırkız'dan (77) haber alamayan yakınları eve geldi. Eve giren yakınlarının Kırkız çiftini banyoda hareketsiz bulması üzerine polis ve ilkyardım ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetler, otopsi için morga kaldırıldı, soruşturma sürüyor. TÜM MANŞETLER