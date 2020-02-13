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  • 13.02.2020 15:35
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 15:39

'nda yol verme kavgası kanlı bitti

İstanbul 'nda trafikte tartışan iki sürücü arasında çıkan kavga kanlı bitti. Kavganın büyümesi üzerine sürücülerden biri, diğerini göğsünden bıçakladı. Yaralanan sürücü A.S. (20) şans eseri olay yerinden geçen bir trafik ekibi tarafından yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı.

Nişantaşı'nda yol verme kavgası kanlı bitti

Vali Konağı Caddesi üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden iki otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücüler otomobillerinden inerek kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine sürücülerden biri, otomobilinde bulunan bıçağı alarak diğer sürücüyü göğüs bölgesinden bıçakladı.

Bıçaklanan sürücü can havliyle saldırgandan kaçmaya başlarken, saldırgan da otomobiline binerek kayıplara karıştı. Yaralı kişi, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra bayılarak yere düştü. Bu kişinin kanlar içinde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Şans eseri olay yerinden geçen bir trafik polisi yaralıyı aracına alarak, yakın çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan 20 yaşındaki A.S.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

YOLUN ORTASINA DÜŞTÜ, VATANDAŞLAR TAMPON YAPTI
Yaralının yolun ortasına düştüğünü belirten bir görgü şahidi, "Yolun ortasına düştü. Bunu gören vatandaşlar tampon yapmaya başladı. Ardından polis arabasıyla hastaneye götürdüler. Genç biriydi" ifadelerini kullandı.

Sürücülerin trafikte kavga ettiğini belirten Ali Keskin de, "Burada bir kişi bıçaklanmış. Trafikte sürücüler kavga ediyor. 'Sen geçeceksin, ben geçeceğim' tartışması çıkmış. İstanbul'da saygı bitmiş. Kimsenin kimseye saygısı yok. Yol vermedin diye insanlar birbirlerini bıçaklıyor" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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