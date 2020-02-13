Cemre ne zaman düşüyor? 2020 cemre tarihleri için araştırmalar başladı. Sıcak havalara hasret kalan vatandaşlar, üç aşamadan oluşan cemrelerin tarihlerini merak ediyor. İlk cemre havaya, ikinci cemre suya ve üçüncü cemre ise toprağa düşecek. Havaların ısınmasını ifade eden cemre için geri sayım başladı. Peki, cemre ne zaman düşüyor? 2020 cemre havaya ne zaman düşecek? İşte 2020 cemre tarihleri...

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

Cemre düşme olayı 3 aşamada gerçekleşmektedir. Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü toprağa düşer.