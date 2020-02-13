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  • 13.02.2020 12:23
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 12:23

Son dakika: Kağızman'da 3.1 büyüklüğünde

Son dakika haberine göre , ’ın Kağızman ilçesinde saat 11.10 sularında 3.1 büyüklüğünde bir meydana geldiğini duyurdu.

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