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  • 13.02.2020 13:17
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 13:17

Son dakika: Üsküdar'da bir binanın çatısında !

İstanbul Üsküdar'da 6 katlı binanın çatısında çıktı. Çatıyı saran alevlere müdahale için çok sayıda iftaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Binadan yükselen alevler çevredekiler tarafından görüntülendi.

Üsküdar'da bir binanın çatısında yangın!

Üsküdar Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan inşaat halindeki 6 katlı binanın çatısında bulunan izolasyon malzemeleri çalışma sırasında alev aldı.

Çatıyı saran alevlere müdahale için çok sayıda iftaiye ekibi sevkedildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Binadan yükselen alevler çevredekiler tarafından görüntülendi.

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