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  • 13.02.2020 10:06
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 10:06

'ta öfkeli kardeş dehşeti! Eve geç geldiği için kendisini uyaran ağabeyini öldürdü

'ta 16 yaşındaki genç eve geç geldiği için kendisini uyaran ağabeyini mutfaktan aldığı bıçakla karnından bıçakladı. Ağır yaralanan 25 yaşındaki F.S hastanede hayatını kaybetti.

Sivas'ta öfkeli kardeş dehşeti! Abisini bıçakla öldürdü

16 yaşındaki kardeşi tarafından bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Selçuklu Mahallesi Buhara Caddesi'nde ailesiyle yaşayan F.S. (25), eve geç gelen kardeşi O.S'yi (16) uyardı.

Kardeşler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine lise öğrencisi O.S, mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi F.S'yi karnından bıçakladı.

Ağır yaralanan F.S, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

O.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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