Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 13.02.2020 21:16
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 21:18

13 Şubat çekiliş sonuçları duyuruldu! 15 milyon liralık ikramiyeyi tek kişi kazanmıştı

13 Şubat çekiliş sonuçları, bayilerden loto oynayanlar tarafından araştırılıyor. Geçen hafta yapılan çekilişte 6 bilen 1 kişi, 15 milyon 673 bin 61 lira ikramiye kazandı. Yaklaşık 16 milyon liralık ikramiyenin tek bir kişi tarafından kazanılmasının ardından 13 Şubat merak konusu oldu. Bugün saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından haftanın kazanan numaraları açıklandı. İşte bu hafta kazanan sayılar

13 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları duyuruldu!

Akşam saatlerinden itibaren Süper Loto çekiliş sonuçları araştırılıyor. Süper Loto oyununun geçen hafta gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 15 milyon 673 bin 61 liralık ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Antalya'nın Kumluca ilçesinden yatırdığı bildirildi. Bu kapsamda bugün bayilerden loto oynayanların 13 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları hakkındaki araştırmalarında artış görülüyor. İşte haftanın kazanan numaraları

13 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

11 - 13 - 20 - 27 - 38 - 44

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam 13 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları duyuruldu! 15 milyon liralık ikramiyeyi tek kişi kazanmıştı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri