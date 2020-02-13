Akşam saatlerinden itibaren Süper Loto çekiliş sonuçları araştırılıyor. Süper Loto oyununun geçen hafta gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 15 milyon 673 bin 61 liralık ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Antalya'nın Kumluca ilçesinden yatırdığı bildirildi. Bu kapsamda bugün bayilerden loto oynayanların 13 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları hakkındaki araştırmalarında artış görülüyor. İşte haftanın kazanan numaraları
13 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
11 - 13 - 20 - 27 - 38 - 44
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