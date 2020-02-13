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  • 13.02.2020 09:33
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 09:33

Hapis cezası ile aranan şahıs 'de yakalandı

Hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahıs, ’nin ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hapis cezası ile aranan şahıs Kartepe'de yakalandı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda "Silahla yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun" kılma suçundan 5 yıl 5 ay ağır hapis cezası ile aranan A.Ç. isimli şahsın 'de olduğu belirlendi. Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, A.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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