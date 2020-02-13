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  • 13.02.2020 15:41
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 15:55

Avcılar'da dehşet! Eşini, nı ve 40 günlük bebeğini bıçakladı

'da boşanma aşamasında olduğu eşine bıçakla saldıran kişi, 40 günlük bebeğini, nı ve eşini yaraladı. Çok sayıda yerinden bıçaklanan kadın, kocasının en ağır cezayı almasını isteğini söyleyerek, " gibi olacaktım komşular yetişti" diye konuştu. Yaşanan dehşet anları binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar'da dehşet! 40 günlük bebeğini bıçakladı

21 Ocak gecesi Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Çakmaktaş (44) boşanma aşamasında oldukları ikinci eşi Mehmet Çakmaktaş (40), ilk eşinden olan kızı Özge Gökbayrak (24) ve 40 günlük bebeği Esila ile aynı evde yaşıyordu.

Yaklaşık bir yıl önce evlenen Emine Çakmaktaş eşinden zaman zaman gördüğü şiddet nedeniyle boşanma davası açtı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde eve gelen Mehmet Çakmaktaş "Babamın fotoğrafı neden düştü" diyerek karısına ve üvey kızına hareketler etmeye başladı. Eşine ve kızına saldıran adam, onları darp etmeye de başlayınca genç kız engel olmaya çalıştı. Bu sırada bahçeye kaçarak çığlık atmaya başlayan Emine Çakmaktaş'ın duyan komşular aşağıya indi.

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