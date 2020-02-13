21 Ocak gecesi Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Çakmaktaş (44) boşanma aşamasında oldukları ikinci eşi Mehmet Çakmaktaş (40), ilk eşinden olan kızı Özge Gökbayrak (24) ve 40 günlük bebeği Esila ile aynı evde yaşıyordu.

Yaklaşık bir yıl önce evlenen Emine Çakmaktaş eşinden zaman zaman gördüğü şiddet nedeniyle boşanma davası açtı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde eve gelen Mehmet Çakmaktaş "Babamın fotoğrafı neden düştü" diyerek karısına ve üvey kızına hareketler etmeye başladı. Eşine ve kızına saldıran adam, onları darp etmeye de başlayınca genç kız engel olmaya çalıştı. Bu sırada bahçeye kaçarak çığlık atmaya başlayan Emine Çakmaktaş'ın duyan komşular aşağıya indi.