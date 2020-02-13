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Hakim 'İnan'madı

tarihinin en kapsamlı dolandırıcılık hikayesine imza atan 7 zanlı, hakim karşısına çıktı. Çete lideri Chickli tarafından dolandırılan Türk iş adamı da duruşmaya katıldı.

Hakim 'İnan'madı
Fransa eski Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın maskesini yaparak 150 milyoneri birden dolandıran vatandaşı 54 yaşındaki ile 6 zanlının 'teki duruşması başladı. Fransız devletinin geri ödeme vaadiyle "gizli operasyon" için fon aradığını, paranın genellikle fidye ödemeleri veya terörle mücadele operasyonları için olduğunu söyleyen zanlıların dolandırdığı isimler arasında işadamı da bulunuyor. Kıraç'ın Gilbert Chikli'ye 4.1 milyon euro kaptırdığı belirtildi. Mahkemede dolandırıldığını kabul eden Kıraç, suçluların cezalandırılmasını istedi.



Gilbert Chikli, İsrail'de taksi baronu oldu. Başkent 'de 250 taksi çalıştıran Shirly Chikli ile evli.

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