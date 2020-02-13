Hakim 'İnan'madı

Fransa eski Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın maskesini yaparak 150 milyoneri birden dolandıran İsrail vatandaşı 54 yaşındaki Gilbert Chikli ile 6 zanlının Paris'teki duruşması başladı. Fransız devletinin geri ödeme vaadiyle "gizli operasyon" için fon aradığını, paranın genellikle fidye ödemeleri veya terörle mücadele operasyonları için olduğunu söyleyen zanlıların dolandırdığı isimler arasında işadamı İnan Kıraç da bulunuyor. Kıraç'ın Gilbert Chikli'ye 4.1 milyon euro kaptırdığı belirtildi. Mahkemede dolandırıldığını kabul eden Kıraç, suçluların cezalandırılmasını istedi.
Gilbert Chikli, İsrail'de taksi baronu oldu. Başkent Tel Aviv'de 250 taksi çalıştıran Shirly Chikli ile evli.
Gilbert Chikli, İsrail'de taksi baronu oldu. Başkent Tel Aviv'de 250 taksi çalıştıran Shirly Chikli ile evli.
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