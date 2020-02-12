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  • Son Güncelleme: 12.02.2020 22:50

12 Şubat MPİ çekiliş sonuçları sorgulama! Haftanın açıklandı

12 Şubat MPİ çekiliş sonuçları sorgulama günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Sayısal Loto oyununun 1296. çekilişinde 6 bilen 3 kişi, 2 milyon 279 bin 695'er liralık ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 121 kişi 5 bin 346'şar lira, 4 bilen 6 bin 532 kişi 74'er lira ve 3 bilen 112 bin 238 kişi 13,5'er lira ikramiye kazandı. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte haftanın sonuçları

12 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Milli Piyango İdaresi tarafından 12 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Sayısal Loto'nun bugünkü çekilişinde 6 bilen 3 kişi, 2 milyon 279 bin 695'er liralık ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Çorum'un Sungurlu, Edirne'nin Merkez, Kocaeli'nin Körfez ilçelerinden yatırıldığı belirtildi. İşte 12 Şubat MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

12 ŞUBAT MPİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 4, 9, 14, 17, 26 ve 30

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