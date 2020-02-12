Milli Piyango İdaresi tarafından 12 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Sayısal Loto'nun bugünkü çekilişinde 6 bilen 3 kişi, 2 milyon 279 bin 695'er liralık ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Çorum'un Sungurlu, Edirne'nin Merkez, Kocaeli'nin Körfez ilçelerinden yatırıldığı belirtildi. İşte 12 Şubat MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

12 ŞUBAT MPİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 4, 9, 14, 17, 26 ve 30