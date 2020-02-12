Malatya-Adıyaman kara yolunda yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı ulaşım sağlanamıyor.

Doğanşehir ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece etkisini artırdı. Yoğun kar yağışının devam ettiği bölgede buzlanmanın da etkisiyle Malatya-Adıyaman kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

Malatya'dan Adıyaman istikametine gelen araçlar Doğanşehir ilçesi Suçatı mevkisinde, Adıyaman'dan Malatya İstikametine seyreden araçlar ise Çığlık bölgesinde trafik polisleri tarafından bekletiliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, Doğanşehir ilçesi Topraktepe Mahallesi'nde mahsur kalan ve kanser tedavisi gören Döndü Bakar (76), Doğanşehir Belediyesi ekiplerinin yolu açmasıyla evinden ambulansla alınarak, Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine götürüldü.