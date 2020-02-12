Turizmde dünya altıncısıyız

Türkiye, Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre; 2019'da 52.5 milyon ziyaretçi sayısıyla dünya 6'ncısı oldu. Ziyaretçi artışına göre ise Türkiye, yüzde 14 yükselişle 14'üncü sırada yer aldı. 2019'da dünyada ziyaretçi sayısının 2018'e göre yüzde 4 artışla 1.5 milyarı aştığı belirtildi. İlk sırada 90 milyondan fazla ziyaretçiyle Fransa yer alırken, bu ülkeyi 83.8 milyon ziyaretçi ile İspanya izledi.
- Yaşam
- 12.02.2020
- Gazete
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