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Turizmde dünya altıncısıyız

, (UNWTO) verilerine göre; 2019'da 52.5 milyon ziyaretçi sayısıyla dünya 6'ncısı oldu. Ziyaretçi artışına göre ise Türkiye, yüzde 14 yükselişle 14'üncü sırada yer aldı.

Turizmde dünya altıncısıyız
Türkiye, (UNWTO) verilerine göre; 2019'da 52.5 milyon ziyaretçi sayısıyla dünya 6'ncısı oldu. Ziyaretçi artışına göre ise , yüzde 14 yükselişle 14'üncü sırada yer aldı. 2019'da dünyada ziyaretçi sayısının 2018'e göre yüzde 4 artışla 1.5 milyarı aştığı belirtildi. İlk sırada 90 milyondan fazla ziyaretçiyle Fransa yer alırken, bu ülkeyi 83.8 milyon ziyaretçi ile İspanya izledi.

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