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  • 13.02.2020 04:59
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 04:59

Meteorolojiden Doğu ve için kar uyarısı | 13 Şubat

yapılan açıklamaya göre, Doğu ve bölgelerinde beklenen kar yağışı , , ve çevrelerinde yoğun, , , ve çevrelerinde ise kuvvetli olacak. Söz konusu illerde buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kar uyarısı

Doğu ve bölgelerinde beklenen kar yağışının, bazı illerde yoğun ve kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu.

yapılan açıklamaya göre, bölgelerinde beklenen kar yağışının cuma günü sabah saatlerine kadar , , ve çevrelerinde yoğun, , , ve çevrelerinde ise kuvvetli olacağı belirtildi.

Söz konusu illerde vatandaşların ve yetkililerin buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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