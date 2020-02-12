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  • 12.02.2020 08:13
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 08:13

'da eğitime kar engeli! Okullar tatil oldu

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, Karadeniz'i de vurdu. 'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Tosya ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

O ilimizde eğitime kar engeli

'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Tosya ilçesinde bugün eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Tosya ilçesinde okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

Dün akşam saatlerinde de Hanönü ilçesinde okullar tatil edilmişti.

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